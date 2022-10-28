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НовостиПроисшествия28 октября 2022 16:29

Под Воронежем столкнулись «Фольксваген» и грузовик «HINO»: ранен один из водителей

ДТП случилось в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
61-летнего водителя "Фольксвагена отвезли в больницу.

61-летнего водителя "Фольксвагена отвезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 28 октября, около шести часов утра случилась авария на 265 километре дороги Курск-Саратов в Новоусманском районе. Там столкнулись легковая машина «Фольксваген-Лупо» и грузовик «HINO».

Над ликвидацией последствий аварии пришлось поработать специалистам МЧС. Они вытащили пострадавшего водителя «Фольквагена» из покореженной машины с помощью специнструментов.

В региональном ГУ МВД сообщили, что пострадавшему водителю 61 год. После того, как пожилого мужчину вытащили из машины, его отвезли в больницу.