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НовостиЗвезды28 октября 2022 15:22

В Воронежской области около 95 тысяч молодых людей получили «Пушкинскую карту»

Участниками культурной программы стало 50 процентов молодежи региона
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области с успехом реализуется федеральный культурный проект «Пушкинская карта». По данным регионального департамента культуры, по состоянию на конец октября, в программе участвует 50% молодежи. Учитывая, что в Воронежской области 189 тысяч молодых людей в возрасте 14-22 лет, «Пушкинскую карту» оформили почти 95 тысяч человек.

Как сообщили в культурном ведомстве, к 1 октября в Воронежской области к программе «Пушкинская карта» подключили 116 учреждений (музеев, театров, кинотеатров). А к концу года их количество увеличится до 130.

- Сейчас уже более 20 тысяч мероприятий доступны для посещения по этой программе, - сообщили в департаменте культуры Воронежской области.