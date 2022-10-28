Губернатор Воронежской области заявил, что рядовых граждан не будут задействовать в территориальной обороне

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале рассказал об очередном заседании оперштаба, созданного после объявления в нашем регионе режима среднего реагирования.

Глава областного правительства заявил, что обстановка остается контролируемой. На оперштабе приняли решение о создании четырех рабочих групп. Они будут решать вопросы территориальной обороны, поддержки экономики, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. А также займутся помощью участникам специальной военной операции и членам их семей.

Александр Гусев отдельно отметил, что в организации территориальной обороны не будут задействовать гражданских людей. Губернатор заявил, что сил и средств профильных служб для этого будет вполне достаточно.

Также Александр Гусев высказался о выплатах 120 тысяч рублей. Он сообщил, что отдельно проработают вопрос с воинскими частями по переводам семьям мобилизованных в тех случаях, когда деньги уже поступили на карту людей, призванных на военную службу.