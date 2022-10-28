Фестиваль «Маршак» пригласил воронежцев на бесплатную программу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция фестиваля «Маршак», который пройдет в Воронеже с 30 октября по 6 ноября, поделилась дополнительной программой детского театрального форума. В бесплатный блок вошли творческие встречи, мастер-классы, игра и читки современных пьес для подростков. Успевайте зарегистрироваться на сайте Маршакфеста на эти события, так количество мест на них ограничено.

30 октября в 13.30 в фойе 2-го этажа театра кукол пройдет игра «Кто ты из «Винни-Пуха»?». Интерактивный шуточный тест для детей 6-8 лет проведут артисты Социально-Художественного Театра в образах своих героев. (6+).

30 октября в 16.00 в театре драмы состоится Творческая встреча с главным режиссером Большого театра кукол Русланом Кудашовым (12+).

31 октября в 19.00 в клубе Камерного театра пройдет творческая встреча с Марией Орловой «Новая классика» (16+). Куратор книжных программ обсудит вместе с участниками встречи современные детские книги, имеющие шансы стать новой классикой в будущем, и даст рекомендации, как собрать идеальную книжную полку для читателей 6-11 лет.

1 ноября в 16.30 в малом зале ВКЗ запланирован мастер-класс Виктории Печерниковой для детей 10-14 лет «Создание актерского ансамбля в театре, где играют дети». Участники мастер-класса выполнят «тонкие» упражнения, которые основаны на энергообмене и доверии, нацелены на построение творческого диалога и взаимодействия.

2 ноября в 18.30 в детской школе кино «Стоп! Снято!» (ул. Свободы, 37) пройдет мастер-класс для юных актеров 5-17 лет «Как стать актером своего фильма». Участники мастер-класса узнают, как создается фильм и примут участие в съемках. Интенсив проведут оператор-постановщик, театральный фотограф, драматург Арик Киланянц и актриса, педагог Виктория Процветова.

3 ноября в 15.00 в фойе 2-го этажа театр драмы артисты театра «Бродячая собачка» проведут мастер-класс «Кукольная азбука» (4+). Константин Кожев и Элла Глазецкая познакомят ребятишек с куклами самых известных систем: марионетками, планшетными и пальчиковыми куклами, куклами-перчатками. Актеры поделятся своими профессиональными секретами, расскажут, как превратить любой предмет в театральную куклу, проведут с участниками настоящую разминку и помогут поставить небольшие этюды с пальчиковыми и перчаточными куклами.

4 ноября в 12.00 в Новом театре (ул. Фридриха Энгельса, 60) руководитель спецпроектов РАМТа Мила Денева проведет лекцию «Театр для подростков: навигатор по современной драматургии» (12+). Театральный критик расскажет, кто и на какие темы сегодня пишет о и для подростков, на что отваживается современный театр, чтобы стать ближе молодой публике, как выбрать спектакль, чтобы было нескучно ребенку и нестыдно родителю?

4 ноября в 14.00 в Новом театре пройдет читка пьесы Марты Райцес «Я – кулак. Я А-н-н-а» (12+). Режиссер читки и исполнитель – Иван Пачин.

5 ноября в 14.00 артисты Нового театра прочитают пьесу Екатерины Дорн «Катюха-Жируха» (12+).

6 ноября в 14.00 в Новом театре актер Камиль Тукаев и студенты проекта «Шекспирия» прочитают пьесу Даны Сидерос «Всем кого касается» (12+).