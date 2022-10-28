Воронежцы собрали на нужды беженцев и участников СВО больше 70 миллионов

На расчетный счет фонда социальной поддержки населения с февраля 2022 года поступили 70,1 миллиона пожертвований от жителей области, организаций и предприятий. Об этом рассказали в департаменте соцзащиты области.

Собранные средства направляются на оказание гуманитарной помощи жителям на территорий проведения специальной военной операции, а также участникам специальной военной операции.

39,9 миллиона рублей потратили на помощь вынужденным переселенцам и мирным жителям Украины. На них закупили предметы первой необходимости, одежду и обувь, приборы измерения артериального давления, школьные принадлежности, канцтовары и школьную форму. Часть средств пошла на нотариальные услуги и услуги по переводу документов на русский язык.

С момента объявления сбора денежных средств на помощь участникам СВО (26 сентября) израсходовано 7,8 миллиона рублей на приобретение одежды и обуви, спальных мешков, предметов первой необходимости. Остаток средств (22,4 миллиона), потратят на аналогичные нужды.

В департаменте напомнили, что деньги можно перечислять безналичным способом по следующим реквизитам:

полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения»

краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»

юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

ИНН 3664007986

КПП 366401001

Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж

Корреспондентский счет 30101810600000000681

БИК 042007681

Наименование платежа:

– «На оказание гуманитарной помощи жителям территорий проведения специальной военной операции, а также гражданам Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции».