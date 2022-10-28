Чиновники объяснили, почему не все мобилизованные жители Воронежской области получили выплаты 120 тысяч рублей

120 тысяч рублей обещали выплатить всем мобилизованным, но пока есть случаи, что деньги до них или членов их семей не доходят. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель департамента социальной защиты правительства Воронежской области Ольга Сергеева ответила на вопросы по поводу того, что не все мобилизованные жители нашего региона получили положенную им выплату в 120 тысяч рублей.

Начальница департамента описала порядок начисления этих выплат. Их делают на основании списков, которые в департамент соцзащиты предоставляют военкоматы области, в них указаны лицевые счета получателей и реквизиты банка. Эти сведения получают от воинских частей, в которые направлены мобилизованные. Бывает, что информация во время путешествия между ведомствами теряется.

В случае если мобилизованный гражданин, желает, чтобы единовременную денежную выплату получил один из его родственников (супруга (супруг), мать, отец, ребенок, достигший возраста 14 лет), он заполняет согласие по утвержденной форме, выданное ему в воинской части. Оригинал документа передают военным комиссариатом области в департамент социальной защиты Воронежской области одновременно со списками граждан. Если мобилизованный не заполнял такое согласие, то и деньги пойдут ему, а не семье.

Еще бывает, что человек в воинской части заполнил заявление, чтобы ему деньги шли на новый счет. В семье могут его и не знать, а потом возникают вопросы, где выплаты.

Также в региональном департаменте соцзащиты напомнили меры поддержки, на которые могут рассчитывать семьи мобилизованных и добровольцев:

- бесплатные горячие обеды студентам, обучающимся очно по образовательным программам среднего профессионального образования в подведомственных государственных образовательных организациях Воронежской области;

- бесплатное социальное обслуживание на дому;

- первоочередное направление в организации стационарного социального обслуживания;

- бесплатная психологическая помощь;

- содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых они имеют право;

- в приоритетном порядке организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных членов семей военнослужащих, а также содействие им в трудоустройстве.

Также муниципалитетам рекомендовали:

- направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста 1,5 лет в детские сады;

- освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах;

- предоставление права на перевод ребенка в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи школу;

- бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) школьникам;

- приоритетное зачисление в группы продленного дня детей 1 - 6 классов, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, и освобождение от платы за присмотр и уход за указанными детьми в группах продленного дня, при посещении таких групп;

- бесплатное посещение занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) в подведомственных муниципальных организациях.