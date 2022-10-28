В Воронеже построят новую школу на 1,5 тысячи учеников

Школу должны построить к 2025 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронеже объявили торги на проектирование и строительство новой школы. Она должна появиться в квартале по улицам Шишкова и Загоровского. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Глава городской администрации сообщил, что это уже третья школа, по которой одновременно ищут подрядчика и на проектирование, и на возведение здания. Ранее по такой же схеме определяли фирму, которая будет строить новые школы на улицах Домостроителей и Покровской.

Что касается школы на улицах Шишкова-Загоровского, в ней в 63 классах будут заниматься 1575 учеников. Здание будет переменной этажности. В нем сделают площадки для торжеств и отдыха, для волейбола и баскетбола, физкультурная зона с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола. На прилегающей территории проведут озеленение, ее оборудуют системой автополива.

На строительство школы направят более 2 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Здание должны построить к 2025 году.