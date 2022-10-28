Воронежская певица споет хиты Игоря Шаферана

30 октября в «Никитинке» в музыкальной гостиной «Импровизация» пройдет концерт Любови Концовой. Артистка, преподаватель колледжа имени Ростроповичей исполнит песни на стихи Игоря Шаферана. Программа, посвященная 90-летию поэта-песенника, называется «Сердце, верю я в тебя».

Игорь Шаферан - автор более 300 песен - о России, ее городах, о любви, о самом близком и родном человеке - маме, о детстве, юности и о многом другом, без чего немыслима жизнь человека. Великая Отечественная война - одна из главных страниц его поэтически-песенного творчества, ведь его отец - участник войны. Шаферан был учеником поэта Михаила Светлова.

Любовь Концова исполнит известные песни «Ромашки спрятались», «Ты говоришь мне о любви», «Белый танец», «Обычная история», «Наши мамы», «Ты погоди», «Если б не было войны», «Журавленок», «Мы желаем счастья вам» и другие. В концерте примут участие ученики певицы - студенты колледжа имени Ростроповичей: Дмитрий Пресняков исполнит песни «Гляжу в озера синие» и «Раздумье», Никита Белых - песню «Мальчишки», Маргарита Березовиченко - песню «Красно солнышко».

Начало в 15.00. Концерт пройдет в лекционном зале 4-го этажа главного корпуса «Никитинки» (пл. Ленина, 2), 12+