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НовостиЗвезды28 октября 2022 12:27

В Воронеже перенесли концерты Максим и Дискотеки 00-х

Один - к концу года, другой - на следующий
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Максим отложила свой приезд в Воронеж

Максим отложила свой приезд в Воронеж

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Череда отмен-переносов гастрольных мероприятий в Воронеже продолжается! На этот раз организаторы сообщили, что 24 ноября не состоится концерт певицы МакSим. Его переносят на декабрь - якобы, связи с изменением графика гастрольного тура.

А 11 ноября не будет концерта «Большая Дискотека-00х, Фабриканты. Золотые хиты», его тоже переносят - аж на апрель 2023-го.

Ранее сайт vrn.kp.ru писал, как накануне концерта отменили выступление Филиппа Киркорова, концерт Стаса Михайлова перенесли в шестой раз. Об отмене спектаклей сообщил и фестиваль «Маршак»