Президент наградил начальника Воронежской таможни медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото Воронежской таможни Фото: Предоставлено

Президент России своим указам наградил начальника Воронежской таможни Геннадия Толочко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в обеспечение экономической безопасности и многолетнюю добросовестную службу.

Награду вручил начальник Центрального таможенного управления Сергей Валентинович Рыбкин в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню Таможенника.

Геннадий Толочко служит в таможенных органах с 1993 года. За время службы он прошел путь от инспектора до начальника таможни. Неоднократно поощрялся руководством Федеральной таможенной службы России и Центрального таможенного управления, имеет ведомственные награды – медали «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, медали - «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За укрепление таможенного содружества» и «25 лет Федеральной таможенной службе», а также нагрудные знаки - «Ветеран таможенной службы» и «Отличник таможенной службы».