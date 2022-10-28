В Воронеже на фестивале "Маршак" пройдет книжная ярмарка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Впервые на фестивале "Маршак" пройдет книжная ярмарка, сообщили в дирекции детского театрального форума. Она развернется 30 и 31 октября на летней веранде кафе «АндерСон», (ул. Карла Маркса, 53).

- В книжной ярмарке примут участие независимые издательства из разных уголков нашей страны. Они создают детские и подростковые книги лучших авторов мира и открывает имена новых отечественных писателей и художников, выпускают издания о путешествиях, приключениях, искусстве, культуре и российской истории, - отметили организаторы.

Среди участников – «Абрикобукс», «Самокат», «МИФ», «РуДа», «Ребус» «Энас», «Карьера Пресс», «Розовый жираф», «Галактика», «Аквилегия-М», «Редкая птица», «Детское время», «Арт Волхонка», «Настя и Никита», «Компасгид», «ТриМаг», Центр духовного возрождения Черноземного края.

Работать ярмарка будет с 10.00 до 17.00. Вход свободный.