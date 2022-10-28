В Воронеже в один день пройдут два фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 октября в Воронежском концертном зале пройдут финалы двух фестивалей - «Троицкие обереги» и XII «Воронеж многонациональный».

В 14.00 в фойе концертного зала развернутся арт-площадки, экспозиции Домов дружбы, выставки традиционных народных костюмов сел Воронежской области, кукол в народных костюмах «Душевные наряды», презентация «Культурное достояние Воронежского края». Откроется ярмарка декоративно-прикладного искусства «Мастер.Оберег» .

А в 16.00 начнется театрализованный гала-концерт с участием лауреатов фестивалей. Свои песенные, танцевальные и инструментальные традиции представят самобытные национальные ансамбли и исполнители из 10 регионов России: Воронежской, Московской, Ярославской, Тульской, Тверской, Саратовской. Липецкой, Мурманской, Тамбовской, Курской областей.