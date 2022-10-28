В Воронеж на фестиваль Маршак не прилетит "Малыш Карлсон"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция фестиваля "Маршак" сообщила об еще одной отмене. В Воронеж не сможет приехать театр балета «Щелкунчик», который должен был показать на театральном форуме балет «Малыш Карлсон» - 31 октября в 12.00 и 18.00.

Все приобретенные билеты подлежат возврату по месту приобретения до 6 ноября. Вернуть деньги за электронные билеты можно по инструкции

В случае оформления коллективной заявки и оплаты билетов картой нужно обратиться в дирекцию Платоновского фестиваля (ул.Театральная, 30). Если заказ был оплачен наличными, вернуть деньги можно в любой фестивальной кассе.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, на Маршак фесте произошло несколько замен одних спектаклей другими, а afterparty отменили