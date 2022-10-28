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Общество28 октября 2022 11:08

В Воронежской области беженцев с новых областей России приютили 500 семей

Каждой из них положена выплата в шесть тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
Первые беженцы в Воронежскую область приехали в конце февраля.

Первые беженцы в Воронежскую область приехали в конце февраля.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

О материальной помощи вынужденным переселенцам из четырех новых областей России рассказала руководитель регионального департамента соцзащиты Ольга Сергеева.

По ее словам, первые выплаты по 10 тысяч рублей начали делать еще до начала специальной военной операции, то есть, с 18 февраля – когда в Воронеж прибыли поезда с людьми из Донбасса. Сейчас наша область курирует выплаты из 11 регионов Центрального федерального округа. Какое-то время занимают взаимные запросы – часто бывает, что люди пересекли границу России в одной области, а сейчас живут в другой.

Отдельно Ольга Сергеева сообщила о помощи семьям, которые приютили беженцев. Им полагается выплата в 6 тысяч рублей. Люди у нас отзывчивые – вынужденных переселенцев приняли уже в более, чем 500 домохозяйств.