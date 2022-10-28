Поймали бомжа, шесть лет назад угнавшего у воронежца «Хендай Акцент»

Воронежские полицейские спустя шесть лет поймали подозреваемого в воровстве и угоне.

Инцидент произошел в апреле 2016 года. 37-летний воронежец в реабилитационном учреждении в Грибановском районе познакомился и подружился с мужчиной, не имевшим постоянного места жительства. И пригласил приятеля к себе домой. Новый знакомый, который представлялся вымышленным именем, переночевав у товарища, покинул гостеприимный дом в шесть утра, не прощаясь с хозяевами и прихватив с собой теле-радио аппаратуру, а также ключи от машины. И уехал на хозяйском «Хендай Акцент». Сразу не удалось поймать угонщика. Но «пальчики» в базу поместили.

И в октябре 2022 года они засветились в Павловском районе. 43-летний задержанный оказался уроженцем Краснодарского края, у него не было документов и определенного места проживания. Потерпевший опознал знакомца. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.