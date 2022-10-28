В школах Воронежской области проверили системы безопасности после трагедии в Ижевске

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области завершились проверки образовательных учреждений и спортивных школ после трагедии в Ижевске, где в конце сентября 2022 года террорист расстрелял педагогов и детей.

Комиссия, в которую входили представители учредителей образовательных организаций, сотрудники муниципальных отделов по образованию, отвечающие за безопасность, представители управлений Росгвардии и МВД по Воронежской области, посетила 1695 объектов, в том числе 1562 муниципальных, 114 областных и 19 негосударственных.

В первую очередь проверили работу инженерно-технических средств и систем охраны, а также знание детьми и сотрудниками алгоритмов действий при возникновении террористической угрозы.

- Комиссия рекомендовала учебным заведениям оборудовать входные группы, эвакуационные и запасные выходы дверями повышенной прочности с электронными замками, а также дополнительными запирающими устройствами изнутри, а также сделать допуск родителей и посетителей через одну входную группу под контролем сотрудников охраны, - сообщили в правительстве региона. - Мероприятия по повышению бдительности прошли и в спортивных школах региона. Там со спортсменами провели практические занятия по отработке алгоритма действий при возникновении угрозы теракта, а с родителями - разъяснительные беседы. Кроме того, их и попросили контролировать просматриваемый детьми контент в соцсетях. Тренерам рекомендовали усилить бдительность во время проведения тренировок.