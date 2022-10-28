Воронежец по пьяни избил и зарезал прохожего

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело об убийстве, случившееся весной на улице 9 января.

В середине мая двое мужчин выпивали ночью на остановке общественного транспорта. К ним подошел прохожий, тоже подшофе. Но между собой пьяные общий язык не нашли, а наоборот, 32-летний подошедший подрался с одним из собутыльников. 23-летний парень пытался сначала оказать сопротивление, потом решил убежать, но нападавший догнал его и ударил ножом в груд. Потерпевший умер на месте происшествия. Эксперты признали, что смерть наступила от повреждения сердца и аорты, которое привело к быстрой кровопотере.

На следующий день нападавшего задержали.