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Общество28 октября 2022 9:42

В Воронеже капитально отремонтируют отделение реанимации БСМП

Работы должны завершить к началу осени 2023 года
Юрий КОЗЛОВ
Скоро в отделении реанимации БСМП должны начать капремонт.

Скоро в отделении реанимации БСМП должны начать капремонт.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В правительстве Воронежской области начали поиск подрядчика для капремонта БСМП № 1 (проспект Патриотов, 23). Модернизировать планируют блок «В» отделения реанимации.

Подрядчик должен будет отремонтировать системы электроснабжения, водопровода и канализации, медицинского газоснабжения и связи. А еще благоустроить и озеленить территорию вокруг отделения.

Заявки на участие в тендере принимают до 14 ноября. Подрядчика должны определить 17 ноября.

Капремонт отделения реанимации должны завершить до 31 августа 2023 года.