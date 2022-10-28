В Воронеже капитально отремонтируют отделение реанимации БСМП

Скоро в отделении реанимации БСМП должны начать капремонт. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В правительстве Воронежской области начали поиск подрядчика для капремонта БСМП № 1 (проспект Патриотов, 23). Модернизировать планируют блок «В» отделения реанимации.

Подрядчик должен будет отремонтировать системы электроснабжения, водопровода и канализации, медицинского газоснабжения и связи. А еще благоустроить и озеленить территорию вокруг отделения.

Заявки на участие в тендере принимают до 14 ноября. Подрядчика должны определить 17 ноября.

Капремонт отделения реанимации должны завершить до 31 августа 2023 года.