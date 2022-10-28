Под Воронежем главбух сельхозпредприятия 420 тыс рублей за аренду земли перечислила на свою карту

Непонятно, на что рассчитывала жительница Кантемировки, когда украла крупную сумму у сельхозпредприятия. Существенную недостачу обнаружили осенью 2022-го при проведении бухгалтерской сверки. Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кантемировскому району установили, что к хищению крупной денежной суммы причастна главбух сельхозпредприятия.

36-летняя подозреваемая, имея доступ к расчетному счету фирмы, в сентябре перечислила средства, предназначенные для выплаты аренды за землю, на свою банковскую карту!

Таким образом нанеся ущерб организации на сумму более 420 тысяч рублей. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды. За растрату ей грозит до шести лет заключения.