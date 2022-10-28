В воронежском зоопарке показали, как медведи готовятся к зимней спячке

скриншот из видео Воронежского зоопарка

В Воронежском зоопарке увеличили рацион кормов бурых медведей перед предстоящей зимней спячкой. Сотрудники показали на видео, как Умка и Маша к ней готовятся.

Пока мохнатые исполины обдирают последние листочки с деревьев, ухаживающие за мишками работники готовят рисовую кашу, сдабривают ее знатными кусками тыквы, добавляют рыбу и орехи.

- Наши медведи уже активно готовятся к наступлению холодов, они с большим аппетитом съедают, все то, что им предлагают. Основу рациона этих зверей составляет растительная пища, которую с наступлением холодной зимы весьма затруднительно отыскать. Поэтому медведи как следует отъедаются и нагуливают жир, чтобы «переспать» зимние холода, - отметили в зоопарке. - В ближайшие дни животным подкинут сено и солому, чтобы медведи начали самостоятельно обустраивать себе место для спячки.

В зоопарке напоминают, что стараются не препятствовать естественным животным процессам, поэтому условия содержания медведей приближают к природным. Им просто создают комфортную среду. Подготовка к зимнему сну - ответственное дело, если животное сделало недостаточно запасов, то оно рискует проснуться слишком рано. В условиях зоопарка такое случиться не может, поскольку специалисты проверяют рацион питания и регулярно его просчитывают.

А в уличных вольерах зоопарка остаются жить животные, которые спокойно переносят холода - рыси, тигры, львы - те, кто приспособлен к низким температурам.