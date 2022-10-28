В Воронеже в массовой аварии на Остужева пострадал 5-летний ребенок

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах массовой аварии возле Северного моста, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок. ДТП случилось 27 октября около 17.50 на улице Остужева, 2/1.

30-летняя автоледи на «Лада Приора», следовавшая по Остужева в сторону Переверткина по крайней правой полосе, уходя от удара с автомобилем «Киа Рио», который перестраивался в крайнюю правую полосу, врезалась в металлический отбойник. От удара машину отбросило на «Ниссан Микра», а потом на «Вольво S40».

В ДТП пострадал 5-летний пассажир автомобиля «Ниссан Микра», мальчика доставили в больницу.