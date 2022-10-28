Воронежская телебашня включит подсветку в честь Маршакфеста

фото филиала РТРС "Воронежский ОРТПЦ".

Воронежская телебашня озарится огнями в честь Маршакфеста. Праздничную архитектурно-художественную подсветку в дни проведения детского театрального фестиваля можно будет увидеть в три даты: 30 октября - в день открытия фестиваля, 3 ноября - в день рождения Самуила Маршака, а также 6 ноября - в день закрытия театрального форума. Время включения - с 18.30 до 22.00.

- Новый сценарий подсветки специалисты воронежского филиала РТРС разработали совместно с сотрудниками дирекции фестиваля "Маршак". Башня будет отыгрывать цветами логотипа форума на всю свою 180-тиметровую высоту. Для этого задействуют все группы светильников, включающих 12 прожекторов на верхушке башни и ленты пиксельных светильников, развешанных по 4 граням. Всего их почти 4500, - отметили в пресс-службе филиала РТРС "Воронежский ОРТПЦ".