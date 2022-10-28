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Общество28 октября 2022 6:04

Воронежцев приглашают на мастер-классы по оказанию первой помощи при инсульте

Их можно пройти бесплатно в поликлинике
Ярослав ИВАНОВ

29 октября Воронежская клиническая поликлиника № 1 проведет акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с инсультом.

Воронежцы смогут получить консультацию врача-терапевта, кардиолога, измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина. При наличии показаний медики направят на УЗДГ брахиоцефальных артерий и сосудов и УЗИ сердца.

Желающие смогут принять участие в мастер-классах по оказанию сердечно-легочной реанимации и первой помощи при инсульте.

С 9.00 до 13.00 медики будут принимать воронежцев по адресам: Таранченко, 42 и проспект Революции, 10 (подъезд № 3).