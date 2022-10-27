В Воронеже 19 домов Железнодорожного района уже десять часов остаются без воды

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В районе дома № 63б по ул. Минской в Воронеже продолжают ликвидировать нештатную ситуацию на водопроводной линии

- Комплекс проведённых работ, которого требует производственный процесс, включил замену участка трубопровода на повысительно-насосной станции, а также земляные работы. В настоящее время идёт подготовка к замене участка водовода, - сообщили «КП» в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Проведение земляных работ осложнялось вначале наличием припаркованных автомобилей на участке и 3-метровой глубиной залегания трубопровода, а в настоящее время - затеканием дождевых вод в котлован. Для устранения излишков воды на участке работает откачивающее оборудование.

Для подвоза технической воды машины водоканала направлены к домам № 67а и 81 по улице Минской. В зависимости от загруженности парковок во дворах, данные адреса могут быть скорректированы. Сроки устранения авария пока неизвестны.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, часть микрорайона на ул. Минской осталась без воды в четверг, 27 октября. Утечку воды обнаружили возле дома № 63б. На время проведения работ с 10:25 приостановили подачу водоснабжения в 19 домах: №№53, 55, 57, 59, 63, 63а, 65, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83.