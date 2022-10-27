Музыканты-вундеркинды приедут в Воронеж вместе с Денисом Мацуевым

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» пройдёт на площадках Воронежской филармонии и Воронежского концертного зала.

24 ноября в 19:00 филармония представит программу с участием победителей юношеских конкурсов - Елисея Мысина и Николая Бирюкова (фортепиано), Елисея Косолапова (скрипка), Полины Тхай (виолончель) и воронежского академического симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Воронежской области маэстро Игоря Вербицкого. Прозвучат произведения Чайковского, Шумана, Равеля, Элгара и Ваксмана. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Народный артист РФ Денис Мацуев много лет ведёт активную общественную деятельность и поддерживает талантливых молодых исполнителей России. Музыкант возглавляет Благотворительный фонд «Новые имена», является членом жюри ряда юношеских конкурсов. Грядущий фестиваль объединит на филармонической сцене юных музыкантов-вундеркиндов, победителей крупнейших исполнительских конкурсов.