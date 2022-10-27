6 ноября в Воронеже состоится реконструкция легендарного парада 1941 года

- Мы чтим славное прошлое нашего города, поэтому 6 ноября в 12:00 у центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» состоится реконструкция легендарного парада 1941 года, - написал в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

По словам Вадима Юрьевича, в следующее воскресенье по Ленинскому проспекту промаршируют реконструкторы в форме бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД СССР, добровольческого коммунистического полка, сражавшихся за Воронеж в годы Великой Отечественной войны, а также пройдут парадные расчеты юнармейцев из образовательных учреждений города, кадетских корпусов, курсантов ведомственных вузов силовых структур и другие.

После прохождения коробок на проспект выедет колонна техники времен Великой Отечественной войны – реактивный миномёт «Катюша», грузовик ЗИС-5, бронеавтомобиль, автомобиль ГАЗ-67 с пушкой-«сорокопяткой», советский тяжелый мотоцикл М-72.

- Это знаковое мероприятие приурочено не только к годовщине проведения парада, но и к юбилейному Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, который весь город будет отмечать 25 января 2023 года, - подытожил Вадим Кстенин.