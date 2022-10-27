У жителя Воронежской области изъяли 777 граммов наркотиков

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемого изъяли рюкзак с частями растений конопли. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ОМВД России по Борисоглебску получили оперативную информацию о том, что 27-летний местный житель планирует заготовить крупную партию марихуаны. Его остановили полицейские на улице Народной в райцентре. Подозреваемый имел видимые признаки наркотического опьянения. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него изъяли рюкзак с частями растений конопли, а его содержимое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно результатам, данное вещество действительно оказалось наркотическим средством марихуаной, вес которой в высушенном состоянии составил 777 граммов, что является крупным размером. Мужчина пояснил, что изначально сорвал дикорастущую коноплю на заброшенной ферме в Борисоглебском районе и оставил ее там сушиться, а затем решил заняться приготовлением марихуаны уже дома.

Теперь в соответствии с ч.2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.