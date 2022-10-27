В Воронеже 19 домов Железнодорожного района остались без воды

Часть микрорайона на ул. Минской в Железнодорожном районе Воронежа осталась без воды в четверг, 27 октября. Об этом информирует пресс-служба «РВК-Воронеж». Утечку воды обнаружили возле дома №63б.

- Водопроводная линия диаметром 160 мм повреждена в двух местах, - пояснили «КП» в «РВК-Воронеж». - В настоящее время ремонтная бригада ведет восстановительные работы.

На время их проведения с 10:25 приостановили подачу водоснабжения в 19 домах: №№53, 55, 57, 59, 63, 63а, 65, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83.

- Специалисты водоканала прилагают максимум усилий, чтобы вернуть воду в дома горожан как можно раньше. Компания приносит извинения за возникшие неудобства, - отметили в «РВК-Воронеж».