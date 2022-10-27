В Воронежской области переизбрали главу Бутурлиновского района

Юрий Мутузов (слева). Фото со страницы администрации Бутуhлиновского района в VK.

Главой Бутурлиновского района вновь стал 56-летний Юрий Матузов. Его единогласно избрали на заседании районного Совета народных депутатов в среду, 26 октября. Об этом сообщает администрация района в VK.

Как кандидат на должность руководителя района он представил парламентариям программу развития территории, сделав акцент на «Стратегию- 2035». Как подчеркнул Юрий Матузов, это «живой» рабочий документ - курс на дальнейшее движение вперед. Отметил, что, по-прежнему, важным является баланс между тремя составляющими развития - политической, социальной и экономической, работа общественных институтов с опорой на собственный опыт.

Также Юрий Матузов сделал срез наиболее значимых проектов, реализация которых даст новый импульс для качественных перемен в жизни района – это строительство стационара районной больницы, строительство очистных сооружений, строительство и обновление существующих водопроводных сетей, дорожное строительство, где внимание смещается с районного центра на сельские территории.

В завершении заседания депутат областной Думы Александр Вериковский поздравил Юрия Матузова с избранием, передал поздравления от председателя областной Думы Владимира Нетесова, пожелал новых побед в развитии Бутурлиновского района.