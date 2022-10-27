Воронежский пенсионер отдал мошенникам 500 тысяч рублей

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано восемь мошенничеств и восемь краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Суммарный ущерб составил более 2 740 000 рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, в ОП № 2 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 62 -летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили крупную сумму денег. Потерпевший пояснил, что приблизительно в начале сентября этого года ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Лжесотрудник попросил мужчину о помощи в поимке злоумышленника. Для этого было необходимо взять кредит и перевести всю сумму на «безопасный счет».

Так местный житель и поступил. Он верил, что участвовал в операции по поимке преступника. В тот же день аферисты получили сумму в размере 500 тысяч рублей. Они пообещали, что скоро вернут деньги мужчине обратно, но спустя почти два месяца так и не вышли с местным жителем на связь. Поняв, что его обманули, 26 октября текущего года потерпевший обратился с заявлением в местный отдел полиции.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.