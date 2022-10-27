Возвращения в воронежский «Факел» Олега Василенко в обозримом будущем не будет

Олега Василенко в "Факеле", видимо, уже не ждут. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В прямом эфире руководителя регионального департамента физкультуры и спорта Дмитрию Соболеву задали, пожалуй, самый популярный вопрос среди болельщиков «Факела»: вернется ли в команду Олег Василенко. Ответ был однозначным:

- Очень ценим вклад, внесенный Олегом Василенко в становление «Факела» и его выход в Премьер-лигу. Однако контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию. В данном случае мы не можем вмешиваться в действия руководства клуба. Кстати, сейчас «Факел» выступает очень неплохо. Надеемся, что наш футбольный клуб и дальше будет радовать хорошими результатами.

Напомним, при Олеге Василенко «Факел» сыграл в Премьер-лиге восемь матчей, четыре из них свел вничью и еще в четырех потерпел поражения. При сменившем его бывшем помощнике Дмитрии Пятибратове статистика улучшилась. В чемпионате «Факел» пока не знает поражений: одна победа и пять ничьих. На данный момент команда идет в зоне стыков, на 13 месте, опережая по дополнительным показателям московский «Локомотив».