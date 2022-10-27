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Спорт27 октября 2022 12:39

Стали известны два места в Воронеже, где все же могут построить водный стадион имени Саутина

Руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Дмитрий Соболев сообщил, что рассматривают участки и на правом, и на левом берегу
Юрий КОЗЛОВ
Дмитрий Саутин надеется, что стадион его имени все же дадут построить.

Дмитрий Саутин надеется, что стадион его имени все же дадут построить.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В своем выступлении в прямом эфире Руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Дмитрий Соболев рассказал о двух земельных участках, которые рассматривают в качестве площадок для будущего стадиона водных видов спорта имени Саутина. Спорткомплекс, по его словам, может появиться либо в районе набережной МОПРа, либо недалеко от школы № 6, располагающейся по адресу: Беговая, 120.

Напомним, ранее сам двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин в интервью «КП-Воронеж» говорил о том, что стадион могут построить недалеко от остановки Ильича, где раньше была старая база гребли. Водные дорожки там будут поменьше, чем планировали ранее, - то, есть размером 25 на 20.