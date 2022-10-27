В Воронежской области сироту-инвалида II группы оставили без квартиры

Сотрудники прокуратуры Калачеевского района провели проверку жалобы инвалида II группы, оставшегося с детства без попечения родителей. 21-летний парень имел право на получение жилья. Однако до сих пор жил на съемной квартире.

Работники надзорного ведомства предъявили иск в суд с требованием предоставить юноше-инвалиду благоустроенную квартиру. Этим должны заняться сотрудники регионального департамента социальной защиты. Купить жилье – это уже дело их коллег, занимающихся курированием строительной политики. Также на квартиру обязаны оформить соответствующие документы. В частности, договор социального найма. Его в данном случае обязаны заключить работники регионального департамента имущественных и земельных отношений.

В Ленинском районном суде иск удовлетворили. Теперь дело за чиновниками.