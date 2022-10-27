Воронежец хранил свыше одного кг марихуаны

41-летнему жителю Борисоглебска К. грозит тюремный срок. Об этом информирует пресс-служба горсуда.

Во время следствия выяснилось, что в прошлом месяце К. во дворе одного из домов по улице Народная в Борисоглебске собрал части дикорастущей конопли. В итоге при обыске сотрудники полиции у него обнаружили более одного килограмма марихуаны и свыше 90 граммов конопли.

Теперь в соответствии с ч.2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) К. грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.