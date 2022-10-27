Пара из Воронежа пустила переночевать незнакомца, а тот их ограбил

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

О краже мобильных телефонов в полицию сообщила 50–летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что вечером 27 июля она прогуливалась в микрорайоне Южный со своим 51-летним сожителем. Они познакомились с 30-летним мужчиной. Тот стал жаловался на свое бедственное положение. Сказал, что ему негде ночевать.

Пара по доброте душевной разрешили прохожему переночевать у них в коммунальной квартире на улице Новосибирской.

Новый знакомый принял душ, а после троица решила отметить встречу застольем. Слово за слово, произошел конфликт. Тогда гость набросился на хозяев. Мужчину избил и забрал у них два мобильника, а затем сбежал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли биологические следы и следы рук злоумышленника. Они совпали с теми, что были у них в базе. Преступником оказался ранее судимый неработающий житель Аннинского района.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, оказалось, что житель пгт. Анна подозревается еще и в совершении разбойного нападения.