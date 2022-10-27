Специалисты «Воронежэнерго» прошли переподготовку по теме «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте»

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Сотрудники филиала совершенствовали свои знания в вопросах безопасной организации, проведения работ на высоте, выдачи нарядов-допусков, составления планов мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и проведении спасательных работ, разработки проектов производства работ и технологических карт, обслуживания и периодическом осмотре средств защиты.

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В ходе обучения специалисты Филиала изучили изменения в нормативных требованиях Правил по охране труда при работах на высоте, новейшие способы работы и современные средства защиты. В процессе обучения использовались видеофильмы, в которых наглядно отражены действия работников с использованием современных технологий.

«С работами на высоте связана значительная часть трудовой деятельности работников Воронежэнерго, поэтому очень важно соблюдать охрану труда и регулярно совершенствовать знания и практические навыки выполнения работ на высоте», – отметил директор филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.