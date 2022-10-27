Воронежец зарезал сожительницу из-за 8 тысяч рублей

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Трагедия произошла в одном из воронежских общежитий на улице Южно-Моравской в ночь с 14 на 15 мая. 46-летний местный житель, не досчитавшись 8 тысяч рублей, обвинил в пропаже сожительницу и ударил ее ножом. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Мужчина разозлился, что возлюбленная потратила деньги на личные цели. Схватив оружие, мужчина ударил им сожительницу в бедро, а затем вызвал «скорую». Однако спасти ее не удалось, она скончалась до прибытия медиков.

На следствии обвиняемый полностью признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть»). Материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Теперь воронежцу грозит до 15 лет лишения свободы.