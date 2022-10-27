Воронежский легкоатлет награжден медалью Министерства обороны РФ

Андрей Кузнецов (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Медаль «За успехи в спорте» воронежец Андрей Кузнецов получил за выступление на III Всемирных курсантских играх, которые проходили в августе этого года в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Белоруссии, Мозамбика, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Армении, Сирии, ОАЭ, Гвинеи, Ирана, Мали, Танзании, Азербайджана, Таджикистана и других стран. Было разыграно 94 комплекта медалей по семи видам спорта..

Воспитанник воронежской спортивной школы олимпийского резерва №5 Андрей Кузнецов занял первое место в соревнованиях по метанию ядра.

- Я очень доволен выступлением Андрея, - поделился его тренер Александр Исаев. - В серьёзной борьбе, среди такого количества стран стать чемпионом - это очень почётно.

Ранее Кузнецов становился призёром первенства России среди молодёжи в метании диска, а в этом году показал восьмой результат на Спартакиаде сильнейших спортсменов страны.