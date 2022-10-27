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Спорт27 октября 2022 10:49

Воронежский легкоатлет награжден медалью Министерства обороны РФ

Так Андрея Кузнецова поощрили за победу на международном турнире
Алексей СЕРГУНИН
Андрей Кузнецов (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Андрей Кузнецов (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Медаль «За успехи в спорте» воронежец Андрей Кузнецов получил за выступление на III Всемирных курсантских играх, которые проходили в августе этого года в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Белоруссии, Мозамбика, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Армении, Сирии, ОАЭ, Гвинеи, Ирана, Мали, Танзании, Азербайджана, Таджикистана и других стран. Было разыграно 94 комплекта медалей по семи видам спорта..

Воспитанник воронежской спортивной школы олимпийского резерва №5 Андрей Кузнецов занял первое место в соревнованиях по метанию ядра.

- Я очень доволен выступлением Андрея, - поделился его тренер Александр Исаев. - В серьёзной борьбе, среди такого количества стран стать чемпионом - это очень почётно.

Ранее Кузнецов становился призёром первенства России среди молодёжи в метании диска, а в этом году показал восьмой результат на Спартакиаде сильнейших спортсменов страны.