В Воронеже передали в концессию еще три подземных перехода

Еще три подземных перехода реконструируют в Воронеже в рамках концессии. Они расположены на улицах Ворошилова, Димитрова и Плехановской. Концессионное соглашение было заключено 26 октября. Об этом сообщили в мэрии.

С частной инициативой обновления переходов в мэрию обратился Эдуард Толоконников. Он уже известен воронежцам по другому крупному проекту, поскольку успешно восстанавливает парк «Дельфин».

– Вы знаете, что парк я реконструировал в постоянном диалоге с местными жителями. Вы также знаете, что гости нашего парка и сейчас активно влияют на его развитие, высказывая свои идеи и пожелания в нашем паблике Вконтакте и на очных встречах. Что-то подобное мы надеемся реализовать и при реконструкции подземных переходов, – поделился Эдуард Толоконников.

Планируется, что переходы обновят в течение двух лет. А в течение последующих 20 предприниматель обязан будет содержать и обслуживать эти объекты, обеспечивать безопасность и вносить в бюджет города концессионную плату. Во всех переходах установят подъемники для инвалидов, системы вентиляции, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Надземные части остеклят и предусмотрят даже туалетные модули.

Инвестор готов вложить в благоустройство свыше 20 млн рублей для того, чтобы сделать зоны не только современными, чистыми и комфортными, но и реализовать концепцию их культурно-просветительского оформления в стиле «Подземки». То есть, в переходах разместят значимые исторические, научные и информационно-туристические сведения, а также обустроят выставочное арт-пространство.

– Убежден, что с тем творческим неравнодушным подходом к развитию муниципального объекта, который Эдуард Алексеевич демонстрирует в «Дельфине», и три проблемных подземных перехода получат новую жизнь, станут комфортными интересными общественными пространствами, – резюмировал мэр Вадим Кстенин.