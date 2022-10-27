Забывчивый воронежский отец отправится на четыре месяца в колонию

39-летний житель Аннинского района признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

Как установлено судом, в период с 2017 по 2022-й год мужчина не выплачивал алименты на несовершеннолетнего сына. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности по вышеуказанной статье. Общая задолженность по выплатам на ребенка за пять лет превысила один миллион рублей.

С учетом позиции прокурора, суд назначил наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Правда, у подсудимого еще есть время на апелляцию.