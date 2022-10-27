Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 9:41

Забывчивый воронежский отец отправится на четыре месяца в колонию

Мужчина на протяжении пяти лет не платил алименты
Алексей СЕРГУНИН

39-летний житель Аннинского района признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

Как установлено судом, в период с 2017 по 2022-й год мужчина не выплачивал алименты на несовершеннолетнего сына. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности по вышеуказанной статье. Общая задолженность по выплатам на ребенка за пять лет превысила один миллион рублей.

С учетом позиции прокурора, суд назначил наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Правда, у подсудимого еще есть время на апелляцию.