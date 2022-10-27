16-летний аферист из Оренбурга обманул доверчивых воронежцев на 30 тысяч рублей

Оперуполномоченные управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области задержали в Оренбурге 16-летнего местного жителя, который подозревается в серии мошенничеств через интернет. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Злоумышленник создал сайт в сети, на котором разместил перечень услуг сферы досуга. Чтобы привлечь внимание клиентов, установил цены ниже рыночных. Когда по указанному на веб-странице номеру телефона поступил звонок от 35-летнего жителя Южного микрорайона Воронежа, юноша, обладающий умением изменять голос, сделал так, что звонивший услышал на другом конце провода приятный женский голос. В процессе телефонного разговора стороны обсудили порядок предоставления услуги и ее оплаты. Мужчине требовалось перевести 50% предоплату.

Спустя непродолжительный период времени, подозреваемый перезвонил потерпевшему, и сообщил ему, что необходимо внести страховой платеж. Клиент, не задумываясь, выполнил и это условие. Через какое-то время раздался еще один звонок, и потерпевшему пояснили, что платеж не прошел, а счета заблокировались. В связи с этим мужчине необходимо повторить операцию.

Затем мужчине снова позвонили, только на этот раз из трубки доносился грубый мужской бас. Злоумышленник сообщил о том, что своими действиями потерпевший обвалил сайт и заблокировал кассу, в связи с этим ему необходимо срочно переоформить заказ и проделать все действия заново, иначе он рискует остаться ни с чем. Переведя в общей сложности более 23 тысяч рублей, клиент так и не получил желаемой услуги.

От действий злоумышленника пострадал еще один воронежец. 30-летний житель Центрального района города довольно таки быстро понял, что общается с мошенником, поэтому прекратил разговор. Предоплата за псевдоуслугу в размере пяти тысяч рублей осталась у афериста. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.