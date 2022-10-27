Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2022 9:30

16-летний аферист из Оренбурга обманул доверчивых воронежцев на 30 тысяч рублей

Мошенник умело изменял голоса во время телефонного разговора
Алексей СЕРГУНИН

Оперуполномоченные управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области задержали в Оренбурге 16-летнего местного жителя, который подозревается в серии мошенничеств через интернет. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Злоумышленник создал сайт в сети, на котором разместил перечень услуг сферы досуга. Чтобы привлечь внимание клиентов, установил цены ниже рыночных. Когда по указанному на веб-странице номеру телефона поступил звонок от 35-летнего жителя Южного микрорайона Воронежа, юноша, обладающий умением изменять голос, сделал так, что звонивший услышал на другом конце провода приятный женский голос. В процессе телефонного разговора стороны обсудили порядок предоставления услуги и ее оплаты. Мужчине требовалось перевести 50% предоплату.

Спустя непродолжительный период времени, подозреваемый перезвонил потерпевшему, и сообщил ему, что необходимо внести страховой платеж. Клиент, не задумываясь, выполнил и это условие. Через какое-то время раздался еще один звонок, и потерпевшему пояснили, что платеж не прошел, а счета заблокировались. В связи с этим мужчине необходимо повторить операцию.

Затем мужчине снова позвонили, только на этот раз из трубки доносился грубый мужской бас. Злоумышленник сообщил о том, что своими действиями потерпевший обвалил сайт и заблокировал кассу, в связи с этим ему необходимо срочно переоформить заказ и проделать все действия заново, иначе он рискует остаться ни с чем. Переведя в общей сложности более 23 тысяч рублей, клиент так и не получил желаемой услуги.

От действий злоумышленника пострадал еще один воронежец. 30-летний житель Центрального района города довольно таки быстро понял, что общается с мошенником, поэтому прекратил разговор. Предоплата за псевдоуслугу в размере пяти тысяч рублей осталась у афериста. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.