Воронежские полицейские поймали в Рязанской области серийного угонщика из Тамбова

17 октября этого года в дежурную часть ОП № 8 УМВД России по Воронежу обратился 53-летний житель Ставропольского края, который сообщил об угоне принадлежащей ему «Лады Гранты». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевший остановился в хостеле в Ленинском районе, машину припарковал во дворе. Утром мужчина проснулся, ни ключей, ни машины уже не было.

Стражи порядка после оперативно-розыскных мероприятий узнали, что злоумышленник находится на территории Рязанской области. Они оперативно выехали в служебную командировку и задержали предполагаемого фигуранта. 37-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления тамбовчанин полностью признал свою вину.

Он рассказал, что приехал в Воронеж, чтобы найти работу, и остановился в хостеле в одной комнате с потерпевшим. Увидев ключи от машины, решил прокатиться, но через несколько километров застрял в грязи в поле возле села Плясово-Китаево Новоусманского района. Он обратился за помощью в первый попавшийся дом. 83-летний хозяин не смог отказать и запустил мотор своей «Лады-212140». Так как пенсионер забыл трос, он вернулся в дом, оставив ключи в зажигании. Злоумышленник моментально пересел за руль и угнал легковушку. Эту машину он бросил в Панинском районе, откуда на попутном транспорте скрылся сначала в Тамбов, а затем в Рязань.

В соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.