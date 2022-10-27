Воронежцы заняли второе место на командном чемпионате России по акробатике

На домашнем чемпионате России на этот раз воронежские акробаты выступили отлично. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже завершился командный чемпионат России по акробатике. В турнире участвовали более 150 спортсменов.

В домашних стенах медали в команде наши спортсмены не завоевывали с 2013 года. И вот теперь они добились этого.

- Воронежские акробаты заработали 51 очко и поднялись на второе место, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. – Победили акробаты из Краснодарского края. Они набрали 58 очков. Третьими стали спортсмены из Кировской области.

На чемпионате России воронежцы также завоевали награды в личных соревнованиях. Здесь на их счету четыре медали. В балансовом упражнении второе место заняла наша смешанная пара - Елизавета Пикалова и Егор Анисимов. Также серебро завоевала мужская пара — Роман Кузнецов и Кирилл Агафонов.

Эти же ребята поднялись на пьедестал и в темповом упражнении. Пикалова и Анисимов повторила результат предыдущего дня, а вот Кузнецов и Агафонов стали третьими.