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Общество27 октября 2022 8:47

Коронавирус в Воронежской области на утро 27 октября: 169 человек заболели, никто не умер

При этом выздоровели 314 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
Маски скоро уйдут в прошлое?

Маски скоро уйдут в прошлое?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санитарные врачи на этот раз успокоили суточной статистикой по заболеваниям COVID-19. В частности, на утро четверга, 27 октября, сообщили, что на этот раз никто не умер от осложнений этой опаснейшей болезни. При том, что на прошлой неделе были дни, когда в мир иной уходили и четыре, и семь человек.

Заболели коронавирусом еще 169 жителей Воронежской области. При этом лишь у 27 из них эта зараза проявилась настолько тяжело, что они попали в больницы.

В то же время еще 314 жителей Воронежской области выздоровели. Как мы видим, это примерно в 2,5 раза больше, чем заразились.

Очевидно, что, если такая тенденция продолжится, ограничительные меры возвращать не имеет никакого смысла.