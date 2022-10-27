В Воронеже скорая помощь столкнулась с «Фольксвагеном»

Фото регионального главка

ДТП с участием легковушки и спецавтомобиля произошло в Воронеже вчера вечером, 26 октября. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Приблизительно в 17:45 возле дома №22а/3 на улице Антонова-Овсеенко, автомобиль скорой помощи «Форд Транзит», за рулем которого находился 54-летний местный житель, столкнулся с «Фольксваген Бора». Легковушкой управляла 27-летняя жительница столицы Черноземья.

По счастью, обошлось без жертв, чего не скажешь о машинах. Они получили значительные механические повреждения.

Полицейские проводят по факту проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.