Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2022 8:35

В Воронеже скорая помощь столкнулась с «Фольксвагеном»

По счастью, в аварии никто не пострадал
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка

Фото регионального главка

ДТП с участием легковушки и спецавтомобиля произошло в Воронеже вчера вечером, 26 октября. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Приблизительно в 17:45 возле дома №22а/3 на улице Антонова-Овсеенко, автомобиль скорой помощи «Форд Транзит», за рулем которого находился 54-летний местный житель, столкнулся с «Фольксваген Бора». Легковушкой управляла 27-летняя жительница столицы Черноземья.

По счастью, обошлось без жертв, чего не скажешь о машинах. Они получили значительные механические повреждения.

Полицейские проводят по факту проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.