В Воронеже камеры, фиксирующие непристегнутый ремень безопасности, появились в пяти районах

В пяти районах Воронежа появились видеокамеры, фиксирующие, пристегнут ли водитель и пассажиры ремнями безопасности. Информация об этом появилась на сайте ГИБДД.

Новые камеры появились по следующим адресам:

улица Моисеева, 47;

улица Хользунова, 78;

улица Новосибирская, 80;

улица Ломоносова, 114/8;

бульвар Победы, 12;

Ленинский проспект, 129;

улица Ворошилова, 2.

Первая такая камера появилась на улице Богдана Хмельницкого. Опыт ее использования признали удачным. Как видно из списка, теперь эти технические устройства, установили во всех районах Воронежа, кроме Советского.

Напомним, за непристегнутый ремень водитель, если попался, должен заплатить 1 000 рублей. Причем это наказание может применяться неограниченное количество раз за один день. В первые 20 дней после получения «письма счастья» штраф можно оплатить со скидкой 50%. Если же он не будет оплачен в течение 60 дней (плюс 10 дней на обжалование), то водителя могут привлечь к административной ответственности. Тогда ему грозит штраф в двойном размере, арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Если ремень не пристегнут у взрослого пассажира, то он должен будет заплатить 500 рублей, а если у ребенка, то штраф уже гораздо больше - 3 000 рублей.

Новые камеры фиксируют не только непристегнутый ремень, но и превышение скорости, не предоставление преимущества в движении пешеходу или велосипедисту, нарушения правил остановки и стоянки, выезд на встречную полосу и тротуар.