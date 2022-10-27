В селе под Воронежем грузовик с прицепом насмерть сбил пенсионера на велосипеде

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 26 октября примерно в 14.20 в селе Латное Семилукского района. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, грузовой автомобиль «МАН TGA 26.350 6X2-2 BL» с прицепом ехал со стороны улицы Советская по направлению улицы Свободы. У дома № 56 по улице Октябрьская 39-летний водитель из Острогожска допустил наезд на движущегося в попутном направлении 72-летнего велосипедиста.

В результате ДТП пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте еще до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.