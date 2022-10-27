На «горячую линию» по мобилизации 26 октября обратились более 1,3 тысячи воронежцев

В среду, 26 октября, на «горячую линию» с номером 122 принят 1 321 вызов от жителей Воронежа и Воронежской области. Граждане обращались с вопросами о частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Тема мобилизации по-прежнему волнует наших земляков. В течение дня сотрудники колл-центра принимают свыше 1000 обращений.

В правительстве традиционно отметили, что обслуживающие линию 122 сотрудники МФЦ получают актуальную новую информацию по проблеме частичной мобилизации и передают ее интересующимся жителям региона.