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Общество27 октября 2022 6:37

В Воронеже судебные приставы проведут «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции

Она пройдет 28 октября
Евгения ФРОЛОВА
Фото - УФССП по Воронежской области

Фото - УФССП по Воронежской области

Завтра сотрудники Управления ФССП по региону ответят на вопросы воронежцев по поводу противодействия коррупции. «Горячая линия» организована в ведомстве с 14:00 до 16:00.

Жители области смогут получить консультацию, а также сообщить о нарушениях антикоррупционного законодательства, рассказать о случаях вымогательства, злоупотреблении должностными полномочиями. Звонить необходимо по телефону 8 (473) 269-98-46. На вопросы ответит сотрудник отдела собственной безопасности региональной службы ФССП.

Кроме того, судебные приставы напоминают, что в Управлении круглосуточно работает «телефон доверия» 8 (473) 277-27-56. Конфиденциальность обращения гарантируется.