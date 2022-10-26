Воронежский «Буран» дома проиграл «Зауралью» из Кургана

Только что решающая третья шайба влетела в ворота "Бурана". Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Домашний матч с курганским «Зауральем» получился для «Бурана» неровным. Начали отвратительно – уже на третьей минуте Дмитрий Колготин затолкал шайбу в ворота – 0:1.

Надежду подарил ударный отрезок, который выдали «ураганные» на старте второго периода. На 23 минуте отличный бросок удался Артему Артемову – 1:1. А уже на 24-й Марк Павликов вывел «Буран» вперед. Однако радовались «ураганные» недолго. На 29 минуте Кирилл Тагиров здорово приложился к шайбе, и она, пусть и с помощью рикошета влетела в «девятку» - 2:2.

Ну а на 34 минуте Семен Афонасьевский после прорыва два в один забросил, как оказалось, победную шайбу – 2:3. Все остальное время хоккеисты «Бурана» демонстрировали беззубость в атаке, а гости спокойно довели матч до победы.

«Буран» остался на 24 месте с 8 очками после 16 игр. А впереди у «ураганных» 3 ноября матч в гостях против одного из лидеров – «Химика» из Воскресенска. У подмосковной команды после 19 игр в активе 28 очков.